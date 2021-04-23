لبنان | ستانو: العقوبات بحق مسؤولين لبنانيين متاحة والقرار سيتّخذ قريباً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 23 - أبريل - 2021 4:50 مساءً

أكد ‏المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن الأوروبي بيتر ستانو في حديث له عبر قناة “الحدث” أن العقوبات بحق مسؤولين لبنانيين متاحة ولكن لم يتم اتخاذ قرارا بعد، مشددا على أننا “نفكر بعقوبات على من يعيق إيجاد الحلول بلبنان”.

وتابع قائلاً: “الحوافز والعقوبات تجاه لبنان لا تزال مجرد نقاشات داخلية”، مؤكداً على أن قرارا سيتخذ بشأن لبنان قريبا لأن الوضع طارئ.

وأردف، “نعرف الصعوبات التي يواجهها الشعب اللبناني، وندعمه لكن سنكون صارمين مع المعرقلين”.