لبنان | وهبه يتطلّع لزيارة الفاتيكان في أيار المقبل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - أبريل - 2021 4:25 مساءً

استقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه عميد السلك القنصلي الفخري قنصل عام سنغافورة جوزيف حبيس يرافقه قناصل دول جنوب افريقيا فنلندا وكازاخستان وتم البحث في الأمور التي تهم السلك القنصلي في لبنان.

وعرض الوزير وهبه مع سفير تشيكيا جيري دوروزيل المستجدات الحاصلة بين جمهورية التشيك وروسيا الاتحادية، ما أدى الى تبادل طرد البعثات الديبلوماسية في كلا البلدين.

واستقبل الوزير وهبه سفيرة ايطاليا نيكوليتا بومبارديير التي أطلعته على امكانية زيارة نائب وزير الخارجية الايطالية الى لبنان الشهر المقبل.

وأعرب الوزير وهبه عن رغبته القيام بزيارة الى ايطاليا وحاضرة الفاتيكان في النصف الثاني من شهر أيار المقبل.