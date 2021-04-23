لبنان | بعد إحباطها عملية تهريب مخدرات.. السعودية تمنع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - أبريل - 2021 3:52 مساءً

قررت المملكة العربية السعودية منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها اعتبارا من الأحد.

وطالبت السعودية من سلطات لبنان تقديم ضمانات موثقة لاتخاذ إجراءات لوقف تهريب المخدرات الممنهج. وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنها ستتابع الإرساليات والشحنات الأخرى القادمة من لبنان، كما وأنها ستنظر في احتمال اتخاذ إجراءات مماثلة بشأن جميع الإرساليات من لبنان.

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، أكد أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدرا، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، والأقراص المخدرة كانت مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم (5) متهمين، منهم (4) مواطنين، ونازح.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة، وذلك بحسب “العربية.