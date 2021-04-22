لبنان | دورية لمفتشي الإقتصاد على محطات الوقود ومحال بيع الإسمنت في المنية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أبريل 2021 06:50 مساءً - منذ ساعة واحدة

قام مفتشو وزارة الإقتصاد، بمرافقة عناصر من جهاز أمن الدولة، بدورية في منطقة المنية على بعض محطات الوقود ومحال بيع الإسمنت ومواد البناء، للتأكد من أنهم يلتزمون بالتسعيرة الرسمية لهذه المواد وعدم احتكارهم لها. وجرى تنبيه أصحابها بضرورة الإستمرار في بيعها للمواطنين وتحذيرهم من مغبة عدم إلتزامهم بذلك، وتم تسطير عدة محاضر ضبط بحق بعضهم.

وكان أوتوستراد المنية الدولي قد شهد خلال الأيام الثلاثة الماضية إحتجاج بعض تجار وعمال البناء، بسبب عدم حصولهم على الإسمنت بالسعر الرسمي، وتوافره فقط بالسوق السوداء بسعر أعلى.