لبنان | أحكام مشددة على عناصر من “أحرار الشام” و”داعش”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أبريل 2021 04:57 مساءً - منذ 53 دقيقة

علم موقع “صوت بيروت إنترناشونال” أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، أصدرت أحكامها اليوم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة على السوريين فرج العلي ومحمد المحمد، بجرم الانتماء إلى حركة “أحرار الشام”، والمشاركة في أعمال عسكرية على الأراضي اللبنانية، وجردتهما من حقوقهما المدنية ونفّذت مذكرتي القاء القبض الصادرتين بحقهما.

وقضت المحكمة أيضاً بالأشغال الشاقة 20 سنة على اللبناني “زياد. ح”، بعدما أدانته بجرم التدخل بالأعمال إرهابية التي نفذها إرهابيو “داعش” في عرسال، وتقديم العون للإرهابيين عبر تأمين مواد غذائية لهم في مناطق انتشارهم في جرود عرسال، ومراقبة تحركات الجيش اللبناني.

وفي حكم آخر صدر عن المحكمة العسكرية، يواجه السوري غسان بكر عقوبة بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات، بجرم “الانتماء إلى تنظيم “داعش” بهدف القيام بأعمال إرهابية في لبنان”.