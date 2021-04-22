لبنان | دياب: لن أقبل برفع الدعم قبل تنفيذ البطاقة التمويلية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أبريل 2021 04:57 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب “لن أقبل برفع الدعم قبل البدء بتنفيذ البطاقة التمويلية”، مشددا على أن “أي إجراء برفع الدعم ستكون له تداعيات خطيرة على معظم شرائح المجتمع اللبناني”.

كلام دياب جاء خلال ترأسه بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية اجتماعا اقتصاديا، في حضور نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر ووزراء السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة والطاقة والمياه ريمون غجر، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي النائب فريد البستاني ومقرر اللجنة النائب علي بزي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد والمدير العام للمجلس محمد سيف الدين ونائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر، ومستشار الرئيس دياب خضر طالب.

وكشف الرئيس دياب أن “هناك خطة عملية أصبحت جاهزة للبطاقة التمويلية ولعدد العائلات التي يفترض أن تشملها وكلفة تغطية هذه البطاقة”، معلنا أن “التحضيرات جارية لإنجاز اللوائح الإسمية للعائلات التي ستستفيد من البطاقة”، وقال: “نعمل على تأمين تغطية كلفة هذه البطاقة، ومن هنا جاءت زيارتي لدولة قطر الشقيقة، حيث عرضنا لسمو الأمير الشيخ تميم ولدولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، للوضع الاجتماعي والمعيشي في لبنان وخطة الحكومة للبطاقة التمويلية وترشيد الدعم، وهذا الأمر قيد الدرس الآن من قبل المسؤولين القطريين بتوجيه واضح وصريح من أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم، وهناك تواصل وتنسيق سيكون بيني وبين دولة رئيس الوزراء في دولة قطر وإن شاء الله تكون النتائج قريبة”.

وأطلعت الهيئات الاقتصادية الرئيس دياب والوزراء على الورقة التي أعدتها وتتضمن مقترحات وأفكار في موضوع ترشيد الدعم في إطار تنسيق المواقف بين الحكومة والهيئات الاقتصادية.