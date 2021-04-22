لبنان | اعتصام أمام وزارة الشؤون غداً للعاملين في برنامج الأسر الأكثر فقراً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أبريل 2021 03:04 مساءً - منذ 48 دقيقة

أصدر الاتحاد العمالي العام البيان الآتي:

“ينفذ العاملون في برنامج الاسر الأكثر فقرا في وزارة الشؤون الاجتماعية وعددهم يزيد عن اربعماية وثمانين موظفا وعاملا وبمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، اعتصاما احتجاجيا عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الجمعة 23 نيسان الحالي امام مقر الوزارة. وذلك بسبب عدم تنفيذ الوعود التي قطعت لهم ولرئيس الاتحاد العمالي العام، وتهديهم بالصرف من العمل بحجج واهية، وهم يتقاضون بدلات تقارب الحد الادنى للاجور في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة يعيشها ويعرفها الجميع في السلطة وخارجها”.