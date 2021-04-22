لبنان | خلف: النقابة متأهبة لردع أيّ تعرّض لأيّ مواطن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أبريل 2021 03:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

استنكر نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف ما حصل في منطقة عوكر يوم أمس، ووصفه “بالاعتداء البربريّ على المتظاهرين”.

وأكد على ان “حقّ التظاهر والإعتصام، تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية والدستور اللبنانيّ والقوانين المرعية الإجراء”.

وشدد على ان “النقابة متأهبة لردع أيّ تعرّض لأيّ مواطن أراد التعبير عن رأيه أو موقفه، مع التشديد على سلمية أيّ تحرك ومن دون التعرّض للقوى الأمنية ومِن دون الإعتداء على الأملاك العامة والخاصة.”

وندد بـ”محاولة الإعتداء التي حصلت بحقّ محاميين خلال تأديتهما للمهنة، ومحاولة منعهما مِن القيام بواجب تأمين حقّ الدفاع”.

وقال “إنّ أيّ إعتبار-مهما كان هذا الإعتبار-يقف دائماً عند حدّ التعرّض لكرامات المحامين.”

وناشد المحامين المتواجدين ضمن أيّ تحرك مِن أيّ نوعٍ كان أو ضمن أيّ إجراءات قضائية، الى “إلتزامهم بقسمهم وبقانون تنظيم مهنة المحاماة وبأنظمة النقابة”.