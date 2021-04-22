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لبنان | عراجي: وصلنا إلى نسبة 40 في المئة من المناعة المجتمعية

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 12 دقيقة

عاصم عراجي

كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن “المناعة المجتمعية يجب أن تكون 80% خصوصاً بعد التحورات التي حصلت بالفيروس وبين التلقيح والاصابات التي شفيت يمكن الاعتبار اننا وصلنا الى نسبة 40 في المئة من المناعة”.

وأضاف في حديث اذاعي، أنّ “من يُصاب بـ”” ثم يشفى لا يكوّن مناعة طويلة الأمد وحتى اليوم أعداد من سجلوا أسماءهم على المنصة لأخذ اللقاح لا تزال قليلة”.

وختم عراجي: “إعطاء لقاح “أسترازينيكا” الى من هم فوق الـ65 أو 60 عاما لم تكن إجبارية، بل أتت نتيجة المضاعفات والجلطات التي جرى الحديث عنها، ولكن في لبنان اللجنة العلمية قررت اعطاء اللقاح للاعلاميين ما دون هذا السن لتسريع عملية التلقيح”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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