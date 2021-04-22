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لبنان | إشكال وإطلاق نار… والسّبب شبكة الصرف الصحي!

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 47 دقيقة

اطلاق نار

حصل إشكال بعيد منتصف الليل في ساحة النجمة في صيدا، بين عدد من الشبان في صيدا القديمة، وشرطة بلدية صيدا، تخلله اطلاق نار في الهواء، وذلك على اثر قيام المدعو م.ح. بإشعال مستوعبات النفايات امام مدخل البلدية للمطالبة بإصلاح شبكة الصرف الصحي في منزله في صيدا القديمة، وعملت شرطة البلدية على اخماد النيران، ولاحقا تجمهر نحو عشرين شابا مع المدعو م.ح. امام مدخل البلدية وحصل اشكال بينهم وبين شرطة البلدية تخلله اطلاق نار في الهواء من قبل احد عناصر شرطة البلدية لتفريق المجتمعين وفض الاشكال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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