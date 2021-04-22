لبنان | موجة جراد محتملة في لبنان… احذروا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 أبريل 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

طلب وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى من الفرق المختصة في وزارة الزراعة الجهوزية لمواجهة موجات جراد محتملة بعد ورود معلومات عن مشاهدة اسراب منه في الأراضي السورية.

من جهة اخرى دعا مرتضى المواطنين في المناطق والقرى الحدودية لإبلاغ الوزارة عبر الخط الساخن التابع لوزارة الزراعة ٨١٩٦٤٦٢١ عن اي مشاهدة لأسراب الجراد.

كما اجرى مرتضى اتصالاً بوزيرة الدفاع طالباً منها جهوزية مروحيات الجيش للمساعدة في اي طارئ بهذا المجال .