لبنان | سورية مفقودة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - أبريل - 2021 6:31 مساءً

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

سورية خالد المصطفى (مواليد 1999، سورية)

التي غادرت بتاريخ 15-04-2021، منزل ذويها في محلة بعلبك، ولم تَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر بعلبك في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم 370800-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.