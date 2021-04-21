لبنان | المحقق العدلي بانفجار المرفأ يوجه استنابات جديدة إلى 4 دول

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 04:13 مساءً - منذ 33 دقيقة

علم “صوت بيروت إنترناشونال”، أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، سطرّ استنابات قضائية جديدة إلى كلّ من جورجيا واليونان وتركيا، طلب بموجبها توضيحات حول مسار الباخرة “روسوس” التي نقلت شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، وأسباب رسوّها بمرافئ هذه الدول قبل التوجّه إلى بيروت وإفراغ حمولتها، كما وجّه القاضي بيطار استنابة إلى قبرص، طلب بموجبها استجواب مديرة شركة “سفارو ليمتد” المقيمة في لارنكا، والتثبّت من كيفية شراء الشركة للنترات، ولصالح من اشترتها ومن هم رجال الأعمال الذين أبرموا هذه الصفقة؟.