لبنان | مروجا مخدرات في قبضة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

أوضحت المـديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العـامة أن في إطار المتابعة المستمرة التي تجريها المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات على جميع الأراضي اللبنانية.

وجاء في بلاغ:” بتاريخ 12-4-2021، وبعد عمليات الرصد والتعقّب التي نفّذتها قوّة من هذه المجموعة الخاصّة، تمكّنت من توقيف أحد المروجين بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلّة كفرشيما، ويدعى: أ. ح. (مواليد عام 1963، لبناني).

وضبطت بحوزته كمية من مادة الكوكايين وسيارة نوع “Geely” عائدة له، بتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مالي عبارة عن أكثر من حوالى /4/ ملايين ل.ل.، هاتف خلوي عدد 2.

وفي السياق ذاته، كمنت قوة من المجموعة الخاصة بتاريخ 19-4-2021 لمروج آخر في محلة برج حمود وتمكنت من توقيفه، ويدعى: ن. ص. (مواليد عام 1970، لبناني)وذلك أثناء قيامه بترويج المخدّرات، على متن سيّارة نوع “أودي A4.

وضبط بحوزته 7 مظاريف تحتوي على مادّة الكوكايين.

بتفتيش منزله عثرت على /350/ غ. قائم من المادة ذاتها موزّعة في علبٍ بلاستيكيةٍ، ميزان حسّاس، /3/ مصافٍ، هاتف خلوي ومبلغ مالي.

أودع الموقوفان والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.