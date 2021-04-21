لبنان | بحصلي: قرار رفع الدعم أو إبقاؤه سيجري مناقشته بعد شهر رمضان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 41 دقيقة

أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إلى أن “اجتماع يوم أمس الثلاثاء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان له هدفان، الأول تجاري والثاني وطني”.

ولفت البحصلي في حديث لصوت لبنان الى أنه “طمأننا الحاكم أن المواد التي كانت قد أخذت الموافقة بدعمها سيجري دفع الدعم عنها إن كانت موجودة في المستودعات حتى لو رُفع الدعم، وأكّد سلامة أن قرار الدعم هو لدى الحكومة وليس لدى المركزي”.

وأضاف أن “قرار رفع الدعم أو إبقاؤه سيجري مناقشته بعد شهر رمضان، وتمنينا على حاكم المصرف المركزي أن يستعجل بدفع فرق الدعم عن المواد الموجودة في المستودعات”.