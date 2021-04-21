لبنان | نقابة مهندسي طرابلس: ثمة من يستغل اسم النقابة لجمع تبرعات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ 35 دقيقة

أشارت نقابة المهندسين في طرابلس والشمال إلى أن “بعض المجموعات تتواصل مع المهندسين بهدف جمع تبرعات، لغايات مشبوهة وغير معروفة الأهداف”.

ولفتت في بيان الى ان “هذه المجموعات لا علاقة لها بالنقابة لا من قريب أو من بعيد. ويهمنا التوضيح، بأن أي عمل مرتبط بالنقابة ومهندسيها، لا يصدر إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة وهي: البريد الالكتروني والتطبيق الرسمي للنقابة، والتي يشرف على إدارتها موظفي النقابة”.

وأشار الى ان ” النقابة تتابع موضوع هذه المجموعات المشبوهة، وهي في صدد ملاحقتها قانونيا، بخاصة وأنها تضر بسمعة النقابة وصدقيتها”.