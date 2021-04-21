لبنان | الصحافي فادي بو ديا: الصراع على الحقائب اليوم ليس صراعاً بريئاً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 01:09 صباحاً - اعتبر الصحافي فادي بو ديا ان الفرنسي دخل الى لبنان وكأنه وصيّ على لبنان ولذلك لم تنجح مبادرته.

واشار في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، الى أن “الموقف الايراني واضح من اللحظة الاولى حول ضرورة تشكيل الحكومة ولكن اي موقف مباشر في هذا الاطار من جانب الايرانيين سيعتبر تدخلا مباشرا في الشأن اللبناني”.

وقال: “الفرنسيون اتصلوا بالايرانيين وطلبوا مساعدة في الداخل اللبناني وتحديدا مع حزب الله وكان الجواب الايراني ان القرار الاول والاخير يعود للبنانيين”.

وتابع: “الفرنسي دخل الى لبنان وكأنّه وصي على لبنان ونحن الانتداب لا نقبله اذ الدولة الصديقة للبنان يجب ان تتعاطى على اساس انها دولة صديقة لا على اساس انها وصيّة”.

واعتبر ان “لبنان لا يحكم كما تحكم فرنسا وله خصوصية واتفاق الطائف كرّس الطائفية في لبنان وحزب الله رفض اتفاق الطائف منذ وقتها وانظروا الى اين اوصلنا الطائف اليوم”.

ورأى ان “الدستور مات حين بدأت تتحكم فيه الاعراف الدستورية.. واكثر من يسعى في لبنان ليكون هناك دولة هو حزب الله فهو لم يضغط بسلاحه ولا هدّد بسلاحه في الداخل اللبناني”.

وشرح: “الكهرباء، الطاقة، وغيرها من المشاريع الصناعية، مشاريع ايرانية رفضتها الحكومات فلو كان حزب الله يضغط على الدولة ويسيطر عليها لكان ليمرّر هذه المشاريع”.

وعن الحكومة التي ستتشكل، قال: “هذه الحكومة ستدير انتخابات نيابية ورئاسية ومعظم الاحزاب خائفة على مراكزها ومواقعها في المجلس النيابي ولذلك التمسك بحقيبتي الداخلية والعدل”.

وشدد على ان “الصراع على الحقائب اليوم ليس صراعا بريئا”.

وقال: “حتى على المستوى الشيعي هناك تذمّر شعبي ولكن اقلّ من البيئات الأخرى “.

واضاف: “اتخيّل ان استراتيجية حزب الله استطاعت ان تضبط الشارع الشيعي في السلم والحرب.. “بتجوع الناس ولكنها لا تثور على الحزب”.

واعتبر انه “لم تفتح امام رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الابواب العربية فهو من طلب زيارة قطر ولم تفتح له أبواب الزيارة”.

وكشف: “كنت في العراق والتقيت الكاظمي.. تمّ تأجيل الزيارة لأن هناك تنسيق عراقي اميركي في موضوع زيارة دياب الى العراق وتمّ تأجيل الزيارة الى ما بعد زيارة هيل الى لبنان”.

وقال: “تأجيل زيارة العراق اكبر دليل على الحصار الاميركي على حكومة حسان دياب”.

واشار الى ان “هيل لم يتمكن من تطويع الافرقاء السياسيين ورئاسة الجمهورية ان نيّمت مرسوم تعديل الحدود في ادراجها فهذا يعني أن الرئاسة طوّعت”.

ولفت الى ان “زيارة دياب الى قطر هدفها الاتيان بدعم للبطاقة التمويلية ومعلوماتي ان دياب سيعود بدعم وتمويل للبطاقة التمويلية”.

وقال: “لا اوافق على ان هناك مشروعا لتفعيل الحكومة “.

ورأى ان “الامور الداخلية في لبنان تفصيلية والاساس في المشهد الاقليمي “.

وقال: “ايران تريد ان تفاوض على النووي فقط دون الباليستي والموضوع السوري واليمني واميركا تصرّ على السلة الكاملة”.

ولفت الى ان “الهند ستتنضمّ الى جانب روسيا وكوريا الى الاتفاق الايراني الصيني”.

واشار الى ان “جولة المباحثات الاولى الايرانية- السعودية كانت ايجابية”.

ولفت الى ان تركيا تستثمر في لبنان، قائلا: ” هناك مجموعات مسلّحة موجودة في الشمال مدعومة منها “.

وقال: “بعض التقارير الامنية والاستخباراتية التي وصلت الى الروس في آخر عهد ترامب تكشف عن نيّة اميركية لانشاء شبه منطقة عسكرية في طرابلس لمواجهة قاعدة حميمم”.

وشدد على ان روسيا تهتمّ باستقرار لبنان لأنه المدخل الى سوريا.