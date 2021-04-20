لبنان | الجميّل: لضرورة إجراء الانتخابات دون تأجيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أبريل 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل القائم بالأعمال البريطاني الدكتور مارتن لونغدن، يرافقه المستشار السياسي في السفارة غدي ضو بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال ابو عبد الله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله.

وقد جرت مناقشة التطورات على الساحة اللبنانية وفي المنطقة، وشرح رئيس الحزب للونغدن رؤية الكتائب للمرحلة المقبلة، مشدداً على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون اي تأجيل.