لبنان | توقيف مطلوب للقضاء بجرائم مختلفة في الجميزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أبريل 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 19/4/2021، اشتبهت عناصر فصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت بأحد الأشخاص في محلة الجميزة، فأوقفته، ويدعى:

– خ. ك. (مواليد عام 1997 مكتوم القيد) .

تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب /3/ خلاصات أحكام، ومذكرتي توقيف، وبلاغ بحث وتحر بجرائم متعددة، منها: تأليف عصابة وخطف وسرقة ومحاولة سلب.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.