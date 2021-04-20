لبنان | 21 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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مطار بيروت
أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 14 و18 نيسان؛ وأظهرت النتائج وجود إحدى وعشرين (21) حالة إيجابية.
وجاءت النتائج على الشكل الآتي:
-رحلة عمان : شركة BAY رقم782 (جميعها سلبية)
-رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (ثلاث حالات إيجابية)
-رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
-رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)
-رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
-رحلة بوخارست : شركة RO رقم 161 (جميعها سلبية)
-رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
-رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
-رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
-رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
-رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
-رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
-رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالتان إيجابيتان)
-رحلة دمشق : شركة 6Q رقم 203 (جميعها سلبية)
-رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
-رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)
-رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
-رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (حالة إيجابية واحدة)
-رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)
-رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
-رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)
-رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
-رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)
-رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
-رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)
-رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
-رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
-رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان)
-رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)
-رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
-رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)
-رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
-رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
-رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
-رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
-رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
-رحلة دمشق : شركة 6Q رقم 201 (جميعها سلبية)
-رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
-رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
-رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
-رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)
-رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
-رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
-رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
-رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
-رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
-رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
-رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)
-رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية.
-رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
-رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)
-رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
-رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)
-رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
-رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)
-رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
-رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
-رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
-رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
-رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
-رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)
-رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)
-رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
-رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)
-رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)
-رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
-رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
-رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
-رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
-رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
-رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
-رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
-رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)
-رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
-رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
-رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
-رحلة برلين : شركة EW رقم 8982 (جميعها سلبية)
-رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
-رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
-رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
-رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)
-رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية).