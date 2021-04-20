لبنان | 21 حالة إيجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 14 و18 نيسان؛ وأظهرت النتائج وجود إحدى وعشرين (21) حالة إيجابية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012