لبنان | المجذوب لديفيت: لبنان لا يزال يقدم رسالة التعليم إلى جميع الأولاد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ 55 دقيقة

عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، اجتماعا افتراضيا عبر تقنية zoom، مع رئيسة بعثة “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان” آيلين ديفيت.

وشارك فيه مدير قطاع التعليم في الوكالة بن غاريث ونائبته زينة سلامة، والمدير العام للتربية فادي يرق.

وتناول البحث “مجمل مشاريع الدعم التي تقدمها الوكالة إلى قطاع التعليم في لبنان، ضمن الدعم المتعدد الجوانب الذي تقدمه إلى الكثير من الإدارات والمؤسسات في لبنان”.

وأعربت ديفيت عن “استعداد الوكالة لمتابعة التعاون مع الوزارة في الكثير من المشاريع والبرامج المشتركة الهادفة إلى تأمين التعليم الجيد للأولاد الموجودين في لبنان، وتحسين نوعية التعليم وجودته”.

ورحب الوزير المجذوب بالمسؤولية الأميركية، وبفريق العمل المشترك في اللقاء الافتراضي، شاكرا للجانب الأميركي “الدعم الذي تقدمه الوكالة، عبر تمويل الكثير من المشاريع الهادفة إلى تطوير العمل التربوي، وبخاصة في الظروف الراهنة”.

وأمل في “استمرار التعاون لما فيه مصلحة الأجيال، بخاصة وأن لبنان، ما زال يقدم رسالة التعليم إلى جميع الأولاد من لبنانيين ونازحين ولاجئين، بمساعدة المجتمع الدولي والجهات المانحة.