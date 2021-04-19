لبنان | الحكم على “ابو طاقية” و”ابو عجينة” في ملف “حادثة الرعيان”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

دانت المحكمة العسكرية الدائمة في حكم اصدرته برئاسة العميد الركن منير شحادة الشيخ مصطفى الحجيري المعروف بـ”ابو طاقية” ونجله عبادة في ملف “حادثة الرعيان” التي وقعت في الاول من شهر شباط العام 2013 واسفرت عن استشهاد النقيب في الجيش بيار بشعلاني والمعاون اول ابراهيم زهرمان.

وقضى الحكم بسجن “ابو طاقية” اشغالا شاقة مؤبدة وابنه 20 عاما اشغالا شاقة مع تجريدهما من حقوقهما المدنية وتغريم كل منهما مبلغ مليون و200 الف ليرة وإلزام كل منهما بتقديم بندقية حربية. وكان سبق للمحكمة ان حكمت في الملف عينه على رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري المعروف بـ”ابو عجينة ” بالسجن خمس سنوات وذلك بعد فصل ملفه عن ملف “ابو طاقية ” ونجله لعدم سوق الاخيرين في الجلسة السابقة.