لبنان | عربيد: القضاء هيبة والمشهد “مش حلو”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ 33 دقيقة

غرد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد عبر حسابه على “تويتر”: “الدولة هيبة، والقضاء هيبة. والمشهد مش حلو”.

وشهد لبنان ظاهرة تمرد قضائي كانت بطلته النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي رفضت الانصياع لقرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي كف يدها عن عدد من الملفات في نطاق عملها وهي جرائم المخدرات والقتل والملفات المالية التي كانت عون منكبة عليها في الآونة الأخيرة.

القاضية عون وفي سابقة توجهت شخصياً إلى مبنى شركة “مكتف” للصيرفة طالبة الحصول على بيانات تحويلات مالية وذلك في إطار التحقيق الجاري حول تهريب الأموال خارج البلاد الذي جرى بين العامين 2019 و2020، وتعتبر شركة “مكتف” من كبرى شركات التصريف في لبنان، وتقوم بتقديم خدمات نقل أموال من لبنان وإليه.

وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قد أصدر صباح الجمعة، قرارا قضى بتعديل قرار توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون أن يلحظ القرار اسم النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وقاضيان آخران سبق للمجلس التأديبي للقضاة أن كفّ يدهما عن العمل.