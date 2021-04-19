لبنان | العالم يراقب… ولبنان ينهار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:24 مساءً - كتب إيميل نخلة في Albuquerque Journal مقالا ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه … لبنان ينهار اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. الحكومة مشلولة ، والمؤسسات في حالة من الفوضى.

ونتيجة لذلك ، فإن السياسيين اللبنانيين، ولا سيما الرئيس ميشال عون ، ورئيس الوزراء المؤقت حسن دياب ، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ، وزعيم حركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مسؤولون عن الكارثة الحالية في لبنان ويجب محاسبتهم. لا يمكن إنقاذ لبنان كدولة ما لم تقرر الجهات الفاعلة الخارجية المؤثرة التدخل وتهيئة الظروف التي يمكن أن تسحب لبنان من الهاوية. إنّ استخدام التأثير الخارجي الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

سمحت السياسة الطائفية في لبنان للسياسيين بتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب البلاد. وقد تم تشكيل تحالفات ، على سبيل المثال بين الرئيس الماروني وزعيم حزب الله الشيعي حسن نصر الله، من أجل تعظيم سيطرتهم على الخزنة الوطنية ، وتوسيع ثرواتهم، والحفاظ على تمويل ميليشياتهم المسلحة بشكل جيد.

إن أنماط الحياة الباهظة للنخبة السياسية تشهد على هذا الفساد ، والناس يعرفون ذلك. إذا سُمح لهذه الظروف بالاستمرار ، فقد يصبح لبنان مفلساً في غضون عامين، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للدول المجاورة والجماعات الإرهابية باستغلال عدم الاستقرار في لبنان.

وفي الوقت نفسه، استخدم حزب الله موارده العسكرية والمالية من إيران وسوريا لإقناع قادة الأحزاب اللبنانية الأخرى برغباته، وخاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة ومخصصات الميزانية.

إن الشلل السياسي المستمر وعدم القدرة على تشكيل الحكومة يدفعان لبنان نحو التفكك والانهيار.

لا يملك المواطنون المال لشراء البقالة، وعندما يفعلون ذلك ، أصبحت العملة اللبنانية، الليرة، عديمة القيمة تقريباً. إنّ الغضب يشتعل في الأسواق، في البنوك، في المكاتب الحكومية وفي الشوارع.

ويسلط التقرير الأخير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة عن بؤر الجوع، الضوء على حالة الجوع المريعة و “المجاعة الكارثية” في لبنان. ويحذر تقرير منظمة الأغذية والزراعة من أن ” الاضطرابات المدنية والاشتباكات العنيفة يمكن أن تصبح أكثر تواتراً.”

إنّ هجرة الأدمغة هي نتيجة أخرى مقلقة للوضع الاقتصادي المتدهور في لبنان. يغادر العديد من المهنيين القادرين على ذلك، أو الذين يحملون جنسية مزدوجة من الدول الغربية ولديهم أقارب يعيشون في هذه البلدان، بأعداد كبيرة. في حين أن 60 ٪ من المجتمع اللبناني يكافح من أجل وضع الطعام على الطاولة، فإن الطبقة المهنية في المجتمع تهاجر وتأخذ كل خبرتها معها.

وبينما يفقد لبنان الرأس المال البشري الخلاق الثمين، فإنه بدأ يشبه ببطء العديد من الدول الفقيرة الفاشلة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

إنّ الحياة الصاخبة التي تشتهر بها بيروت تختفي بسرعة باستثناء الطبقة العليا الرقيقة من المدينة. مع اختفاء التجارة والازدهار النابض بالحياة، وهي السمة المميزة للبنان في العقود السابقة ، أصبحت البلاد تشبه بشكل متزايد جمهورية الموز.

إذا كانت القوى الخارجية، وخاصة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، تعتقد أن استقرار لبنان لا يزال مكوناً مهماً في السياق الجيوسياسي الإقليمي، فعليها أن تشرع في استراتيجية جريئة لمنع لبنان من أن يصبح دولة فاشلة. في حال، قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد مجلس الوصاية المؤقت للبنان ، كما كنت قد اقترحت في وقت سابق، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأربعة يمكن أن يكونوا بديلاً فعالاً.

وتقوم مشاركة الولايات المتحدة المتوخاة في هذه المبادرة المتعددة الجنسيات على افتراض أن انهيار لبنان سيكون له تأثير مضاعف مزعزع للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. وستسرع الجماعات الإرهابية وفروعها الإقليمية ، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة الحكومية التي يحتمل أن تكون شريرة، لملء الفراغ الذي سينتج عن ذلك، والذي سيكون معادياً للمصالح الإقليمية الأمريكية.

على المدى القصير ، يجب على مجموعة الاتحاد الأوروبي والدول الأربعة، إنشاء صندوق دولي بمليارات الدولارات لمساعدة الاقتصاد اللبناني على التعافي، ليتم صرفه من خلال مجلس اقتصادي خاص للبنان ، والذي سيتم إنشاؤه من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأربعة. وسيضم هذا المجلس تكنوقراطيين لبنانيين غير سياسيين ، بالإضافة إلى ممثلين عن مجموعة الاتحاد الأوروبي والدول الأربعة.

وعلى المدى القصير أيضاً، يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأربعة العمل مع المهنيين والتكنوقراطيين اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراطيين والأكاديميين ورجال الأعمال المتميزين بهدف وحيد هو إحياء الاقتصاد والتوظيف.

سيحتاج الاتحاد الأوروبي والدول الأربعة، على المدى الطويل، إلى معالجة الأساس الطائفي للحكم في لبنان ، والذي كان السبب الجذري الرئيسي للفساد المتوطن في البلاد. يجب أن يبدأ مبعوث الاتحاد الأوروبي والدول الأربعة المعين للبنان، سلسلة من الاجتماعات لاستكشاف طرائق مختلفة لحوكمة لبنان المستقبلية.

في وقت مبكر من تاريخه الحديث، ساعد النظام الطائفي على استقرار البلاد وخلق نظام حكم فعال. غير أن التغيرات الاقتصادية والديمغرافية والسياسية التي حدثت في العقود الأخيرة جعلت النظام الطائفي عفا عليه الزمن. يجب تغييره إذا أردنا إنقاذ لبنان.