لبنان | انخفاض ملحوظ بعدد الإصابات بـ”كورونا” في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

سجلت وزارة الصحة العامة 39 حالة وفاة و995 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

في الموازاة، غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض عبر “تويتر”، قائلاً: “يعد الانخفاض، خلال الأسبوع الماضي، في عدد مرضى الكورونا الذين احتاجوا دخول العناية المركزة، وفي معدل الفحوصات الموجبة المبلغ عنه، أخبارًا جيدة. في بلد يمر بأزمات متعددة، هناك حاجة ماسة إلى هذه الأخبار السارة.

وأضاف، “مع ذلك، لا تزال قضايا عدة ذات صلة تثير القلق. على الرغم من الانخفاض في حالات الاستشفاء بسبب كورونا، لا يزال عدد حالات العدوى اليومية الجديدة مرتفعًا، ولا يزال معدل الفحوصات الموجبة يزيد عن 10٪”.

وتابع: “مع ذلك، تزيد المخاوف بشأن الاثار الجانبية والسلامة من تردد العامة في تلقي اللقاح، ولا يزال عدد اللقاحات التي وصل الى لبنان منخفضًا، مما أدى إلى البطء المشاهد في حملة التطعيم”.