لبنان | جنبلاط ينعى ميشيل كيلو: لن ننسى تضحياتك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

نعى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الكاتب والصحفي المعارض السوري ميشيل كيلو. وكتب عبر “تويتر” قائلاً: “رحمك الله يا ميشيل كيلو. لن ننسى تضحياتك وسيبقى الشعب السوري مهما جار الزمن عليه”.

وتوفي المعارض ميشيل كيلو، “نتيجة مضاعفات فيروس كورونا”، نقل بعدها إلى المستشفى حيث توفي هناك، عن عمر يناهز الـ 80 عاماً.

ويعتبر كيلو أحد أهم شخصيات المعارضة السورية في المنفى، حيث كان يقيم في باريس.

وسُجن عدة مرات في أثناء حكم الرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، ولاحقا نجله بشار، كما كان أحد قادة ما عرف بتسمية “ربيع دمشق” الوجيز في سنوات الألفين عند تولي الرئيس الحالي بشار الأسد الحكم.