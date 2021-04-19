لبنان | كاريتاس أطلقت مبادرة توفير 150 جهاز أوكسيجين مجانا للمصابين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

أطلقت رابطة “كاريتاس لبنان” مبادرة توفير 150 جهاز أوكسيجين مجانا لمرضى فيروس كورونا، بهدف مساندة المصابين على كافة الأراضي اللبنانية وذلك سعيا للتخفيف من وطأة الأزمة الصحية على مجتمعنا.

جاء الإعلان عن المبادرة من أمام مقر “كاريتاس لبنان” الرئيسي في سن الفيل، برئاسة الأب ميشال عبود وحضور نائب الرئيس الدكتور نقولا حجار، المسؤول عن الفريق التقني الدكتور شربل كرم، الدكتور ويليام أبيلا ممثلا مطرانية البطريركية اللاتينية في لبنان التي تم التعاون معها ومع جهات مانحة عديدة لتنفيذ هذا المشروع، بالإضافة الى فريق الممرضين الأخصائيين ومدراء الرابطة.

عبود

بداية، قال رئيس الرابطة: “وضع العديد من الأطباء في عياداتهم مقولة “أنا بداويك والله بيشفيك”، وهكذا كاريتاس اليوم وجدت لكي تكمل رسالة يسوع المسيح على الأرض، لتطعم الجياع ولتداوي المريض، وتؤوي المشردين، وطبعا لم تجلس مكفوفة اليدين أمام الفيروس الصغير الذي ركع العالم وسنظل الى جانب جميع الذين بحاجة ماسة الى دعم في ظل هذه الجائحة وبخاصة الذين لا يستطيعون دفع تكاليف المستشفى أو حتى اجراء فحوصات ال pcr أو تأمين آلات أوكسيجين وأوكسيميتر. وهنا أود ان أخص الجهات المانحة بالشكر الكبير لمساندة كاريتاس في تأمين هذه الأجهزة من أجل دعم أكبر عدد ممكن من المستفيدين بأكثر وسائل تقنية واحترافية ممكنة”.

حجار

بدوره، أشار حجار الى أن “الرابطة موجودة منذ سنة 1972 الى جانب الشعب اللبناني في ظل كل الأزمات وصولا الى أزمة كورونا، حيث سارعت لتلبية النداء وتوفير 150 جهاز أوكسيجين للمصابين بالفيروس”.

أما عن الشق التقني، فأشار طبيب الصحة العامة الدكتور شربل كرم الى “مهنية تنفيذ المشروع وتوفير خدمة عالية الجودة أكان من حيث الأجهزة المستوردة أو خدمة الفريق المتخصص”، لافتا إلى “الإجراءات الأساسية والشروط المطلوبة لتوصيل أجهزة الأوكسيجين والأوكسيميتر الى المنازل، منها تأمين وصفة طبية بعد خروج المريض من المستشفى”.

ولفت الى أن “الرقمين الساخنين 70104407- 70104985 سيكونان متوفرين 24/7 من أجل الخدمة”.

أما طبيب الطوارىء الدكتور ويليام أبيلا، فنوه بـ”التعاون الوثيق بين الرابطة ومطرانية الأرمن اللاتينية”، واضعا كل طاقاته “في خدمة المشروع وتنظيمه حيث سعى لإنشاء فريق العمل المؤلف من تقنيين وأخصائيين في مجال التمريض”.