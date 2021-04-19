لبنان | قطاع الكهرباء أمام أزمة جديدة.. لا مصداقية لدى الدولة!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 04:13 مساءً - منذ 28 دقيقة

ألغت ادارة المناقصات المناقصة المخصّصة لشراء كمية من مادة الفيول أويل (Grade A) لزوم معملي الجية والزوق، بعدما اقفل باب تقديم العروض اليها يوم الجمعة الفائت.

وبعد فض العروض تبين ان الشركات السبعة، لم تقدم كل المستندات المطلوبة التي حددها دفتر الشروط.

وقد اوضح مصدر معني بالملف لوكالة “أخبار اليوم” ان “النقص في المستندات يعني ان العارضين لم يتعاطوا بجدية مع المناقصة التي طرحتها الدولة اللبنانية، وبكلام آخر فان هذه المناقصة فشلت.”

واعتبر ان “كل ما يحصل اليوم هو نتيجة لافتقار المصداقية لدى الدولة اللبنانية”، مشيرا الى ان “شراء الفيول عبر الـSPOT CARGO، لا يؤدي الى ديمومة، لانه يتم شراء كل باخرة على حدة باسعار متقلبة.”

وبالنسبة الى اقفال باب العروض لمناقصة شراء كمية من مادة الفيول اويل (Grade B)ظهر اليوم، على أن تفضّ العروض غدا، توقع المصدر ان يكون مصيرها مماثلا، “لان لا ثقة بالمناقصات التي تجريها الدولة فيما يتعلق بشراء الفيول”.