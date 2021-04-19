لبنان | الجيش: تسجيل 7 خروق جوية معادية للطيران الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 18/ 4/ 2021 الساعة 10.40 ولغاية 19/ 4/ 2021 الساعة 04.00 تم تسجيل /7/ خروق جوية نفذتها طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها طيران دائري فوق مناطق جبل لبنان، الجنوب، بعلبك والهرمل.

تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

الجيش: خرقان جويان معاديان في الجنوب