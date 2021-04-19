لبنان | لقاء سيدة الجبل: دويلة حزب الله تقيم مراكز إعاشة على أنقاض لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 04:13 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - أبريل - 2021 2:51 مساءً

رأى لقاء سيدة الجبل ان “ما جرى بين قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى، وبين ردة فعل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، يعني أن القضاء صار رهينة الصراع السياسي، فلم يحدث في تاريخ لبنان أن وقع النظام القضائي في حالة تمرد “من طبيعة عونية” وفي صراع داخلي عبر عن ذاته باستهداف إنتقال لبعض المؤسسات المصرفية مما يضع وجود الدولة ومؤسساتها في عين الخطر الأكيد.”

واعتبر اللقاء في بيان انه “كان المنتظر من القضاء أن تكون أولويته ملاحقة مؤسسة “القرض الحسن” والتحقيق في مصادر أموال ميليشيا “حزب الله” وهي بالتعريف أموال سياسية إيرانية تمول أنشطة إرهابية تهدّد الإستقرار اللبناني والإقليمي.”

وقلق حيال ” الحالة الكارثية التي وصل إليها الجيش اللبناني، الذي صار ينتظر مساعدات إغاثية من هذه الدولة أو تلك، بعدما تم عزل الجمهورية اللبنانية عن المجتمع الدولي بينما دويلة حزب الله تقيم مراكز إعاشة على انقاض لبنان وتعتبر أن التهريب في صلب عمل “المقاومة”.