لبنان | أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين: وزير التربية المسؤول الأول عن ضياع حقوقنا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 01:13 مساءً - منذ 30 دقيقة

عقد لقاء بين مسؤولة وحدة التعليم الشامل في وزارة التربية والتعليم العالي صونيا خوري وبين رابطة التعليم الاساسي ولجنة اساتذة الدوام المسائي.

واستغرب رئيس الرابطة حسين جواد ان ” من بعض المدارس التي تقوم بالتعليم من دون افق واضحة او اي وجود للاموال”.

وسأل خوري اذا “كان هناك اي اموال من الجهات المانحة حولت لحساب وزارة التربية او اذا كان هناك انفراج لهذه المسألة”، وطلب منها “الاستماع الى مشاكل ومطالب الاساتذة في الدوام المسائي بكل مسمياتهم”.

وردت بإطلاعهم على مستند يظهر كشفا للحساب في مصرف لبنان “يؤكد وجود فقط ما يقارب 500 دولار أميركي لا غير وليس هناك اي تحويل للاموال في الوقت الحالي بسبب خلاف بين الجهات المانحة ومصرف لبنان والوزارة”.

وأوضحت أنها لا تحضر اي لقاءات مع الامم وهي تطالب علنا بمبلغ 600 دولار عن كل تلميذ”.

وأشارت لجنة الأساتذة في بيان الى أن ” وزير التربية هو المسؤول الاول والمباشر في هذا الملف بالاضافة الى كل من المدير العام للتربية ووحدة التعليم الشامل ولا بد من عقد لقاء يجمع كل الاطراف على طاولة واحدة (الامم الوزارة والاساتذة)”.