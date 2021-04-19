لبنان | الاشتباك القضائي يتطور إلى هرج ومرج أمام قصر العدل.. وهذا ما طلبه عويدات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 01:13 مساءً - منذ 32 دقيقة

كان لافتاُ اليوم سوداوية المشهد اللبناني أمام قصر العدل في بيروت، والذي تمثل بتجمع “محازبين” إن جاز التعبير، للقاضي غسان عويدات وآخرين للقاضية غادة عون، في مشهد يعزز الانقسام في بلد تهاوت كل مؤسساته نتيجة محاصصات وفساد السلطة الحاكمة.

ومع بدء اجتماع مجلس القضاء الأعلى اليوم وبحضور اعضائه كافة في قصر العدل، تجمع مناصرون للقاضية وآخرون مناصرون للقاضي عويدات، وتطوّر إشكال بين المتظاهرين إلى تضارب ما ادى إلى سقوط جريح، وسادت حالة من الهرج والمرج، مما دفع بعناصر الجيش اللبناني للتدخل.

وأشارت معلومات مطلعة أن مجلس القضاء الأعلى، دعا القاضية غادة عون إلى اجتماع يوم غد الثلاثاء عند العاشرة صباحاً للاستماع إليها.

ووفق معلومات الـ mtv أعرب القضاة سهيل عبود وبركان سعد وغسان عويدات عن امتعاضهم لوزيرة العدل من أداء غادة عون وأنهم مع إحالتها إلى التفتيش المركزي.

وفي ختام الاجتماع طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات من النائب العام المالي إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة شركة مكتف لشحن الأموال، للأحكام التي ترعى عمل شركات شحن الأموال ولاسيما القرار الوسيط رقم ١٠٧٢٦ المتعلـق بتعـديل القرار الأساسي رقم ٨٠٢٤ تاريخ /١/١١ ٢٠٠٢.