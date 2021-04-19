لبنان | عازار يؤكد: نهاية العام الدراسي ستكون في هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعرب الأب بطرس عازار عن تأييده للعودة الكاملة وليس فقط المدمجة، مضيفاً “لكن للعودة شروط ومقوّمات أبرزها تأمين اللقاحات للهيئة التعليمية والإدارية والتلاميذ لكي تكون عودة آمنة”. وتحدّث عن “نقزة” لدى المعلمين من بعض اللقاحات.

وأكد الأب عازار أنه يريد التعاون وإلى أبعد الحدود مع وزارة التربية، تاركاً الحرية للمدارس كي تحتكم حسب أوضاعها وتتخذ قرار العودة من عدمه من دون ان تهدد السلامة، مشيرا في المقابل إلى ان عودة صفوف الشهادات لا بدّ منها وضرورية.

وفي موضوع تمديد العام الدراسي، شدد الأب عازار على أن التمديد لا يفيد المدارس والتلاميذ الذين كانوا ملتزمين بالتعليم عن بعد، وقال “المدارس أنهت برامجها فلماذا نمدد السنة بسبب عدم التزام بعض المدارس بالتعليم عن بعد؟”.

وختم مؤكداً “حددنا اواخر حزيران نهاية العام الدراسي ونحن ثابتون على هذا التاريخ”.