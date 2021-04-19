لبنان | مع مطلع الأسبوع.. كم بلغ سعر دولار السوق السوداء؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء تراجعاً طفيفاً صباح اليوم الاثنين، حيث تم تداوله ما بين 12050 و12150 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الاحد ما بين 12075 و12175 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويلا يزال لبنان يعاني من أزمة في النقد الأجنبي، وتفاقم الوضع خلال الفترة الأخيرة حتى بدأت بعض البنوك الأجنبية الكبرى في مقاطعة مصرف لبنان المركزي.

وأضاف تراجع العملة اللبنانية، مع بداية شهر رمضان، المزيد من الأعباء على اللبنانيين.

الجدير بالذكر بأن سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” لا يزال عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

أما البنوك اللبنانية فما زالت تحافظ على سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.