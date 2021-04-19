لبنان | كتاب جوابي من وزارة المال إلى نقابة المحامين بشأن التدقيق الجنائي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، البيان الآتي:

رداً على الكتاب الموجه من نقابة المحامين إلى وزارة المالية بتاريخ 26/03/2021 والمتعلق باستفسارات حول مراحل تنفيذ عقد التدقيق الجنائي ((forensic audit الموقع مع شركة ألفاريز آند مارشال (Alvarez and Marsal) بتاريخ 1/9/2020، أرسلت وزارة المالية كتاباً جوابياً إلى النقابة بتاريخ 19/04/2021 متضمناً تفاصيل المراحل التي مرّ بها العقد مع الشركة المذكورة من تاريخ تفويض وزير المالية التوقيع على هذا العقد لغاية 15/04/2021.