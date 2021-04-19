لبنان | مجددا … الحراة إلى انخفاض

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 6 ثواني

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع بداية الانخفاض الملحوظ والسريع في درجات الحرارة ورياح ناشطة، ويتوقع تساقط بعض الرذاذ المحلي حيث يبدأ الانحسار التدريجي للغبار.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: كتل هوائية حارة وجافة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مصدرها شمال شرق افريقيا، تكون محملة بغبار ومترافقة برياح خماسينية تبلغ ذروتها يوم الاثنين على لبنان، حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها القصوى لشهر نيسان بحدود العشر درجات مع نسبة رطوبة منخفضة والتي قد تسبب باندلاع الحرائق في الغابات.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة لشهر نيسان ما بين 15و24 درجة)

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة حيت تكون فوق معدلاتها الموسمية مع ظهور الغبار في الاجواء.

الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع بداية الانخفاض الملحوظ والسريع في درجات الحرارة ورياح ناشطة، ويتوقع تساقط بعض الرذاذ المحلي حيث يبدأ الانحسار التدريجي للغبار.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة.

الخميس: غائم جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الداخلية.

– الحرارة على الساحل من 14 الى 26 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 27 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية سرعتها بين 10 و40 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و55%.

– حال البحر: منخفض الموج الى مائج احيانا، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي:761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,01.

– ساعة غروب الشمس: 19,13.