لبنان | بخاري بحث مع الأمينة التنفيذية للاسكوا مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

بخاري مع الأمينة التنفيذية للاسكوا

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبد الله بخاري مع الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا رولا دشتي مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”.

وخلال مأدبة إفطار أقامها على شرفها السفير بخاري في مقر إقامته باليرزة، نقلت دشتي تهانيها إلى الولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على مبادرته الخضراء لمكافحة انبعاثات الكربون عن طريق زراعة 50 مليار شجرة‬ في المنطقة العربية‬.

ورأت دشتي أن هذه خطوة إيجابية من ‫المملكة العربية السعودية‬ المدركة لأهمية مكافحة آثار ‫التغير المناخي وتستحق كل التحية والدعم.

من جهته، أكد بخاري على حرص المملكة وقيادتها على مواكبة الجهود الدولية والإقليمية وخاصة الأممية لتحقيق الأهداف العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي.