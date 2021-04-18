لبنان | بالصور.. أضرار مادية كبيرة نتيجة حريق متجر في “مار الياس”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 07:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - أبريل - 2021 6:11 مساءً

أخمد فوج اطفاء مدينة بيروت حريقاً شبّ داخل محل مؤلف من طبقتين مخصص لتصنيع الأحذية والحقائب في منطقة مار الياس.

وأشارت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت إلى أن رجال الاطفاء عملوا على مكافحة الحريق و السيطرة عليه حائلين دون امتداده الى الشقق السكنية في المبنى.

وطمأنت أن الاضرار اقتصرت على الماديات، موضحة أن رجال الفوج قاموا بعملية تبريد للمكان وتأمينه منعاً لتجدد النيران .