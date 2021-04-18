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لبنان | مدير عام رئاسة الجمهورية: كفانا مزايدات وتضليلاً!

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 29 دقيقة

مدير عام رئاسة الجمهورية "أنطوان شقير"

أكّد مدير عام رئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أنّ:

“مدير عام رئاسة الجمهورية مؤتمن على المحافظة على تطبيق الدستور وفصل السلطات وتوازنها وتعاونها وعلى هيبة ما تبقّى من المؤسسات وعلى الوفاق الوطني في المسائل ذات البعد القومي بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية”.

وأضاف: “موازاة الصيغ أساس الحوكمة في إدارة شؤون العباد والبلاد”.

وختم: “كفانا مزايدات وتضليلاً!”.

وجاءت تغريدة شقير في سياق ردّه على حديث للإعلامي محمد عبيد على قناة “الجديد” والذي أشار فيه إلى مفاوضات جرت بين القصر الجمهوري ووكيل وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، حول ملف ترسيم الحدود البحرية خلال زيارة الأخير إلى لبنان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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