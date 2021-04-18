لبنان | فيديو للحظات ما بعد جريمة القتل في الليلكي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

وقعت جريمة مروعة في الليلكي حيث أقدم شبان من آل زعيتر على اطلاق النار باتجاه ع. حجولا على خلفية حادثة ثأر قديمة،اثناء تواجده مع زوجته في محلة الليلكي داخل احدى الصيدليات ما أسفر عن اصابته اصابات حرجة جدا وقد نقل الى مستشفى السان جورج .

وفي المعلومات الأولية، فقد أطلق قاسم ز. النار علي ح. في الليلكي في الضاحية الجنوبية، وأرداه قتيلا، على خلفية الثأر لشقيقه مهدي ز.

وأفاد شهود عيان بأنّ قاسم إنتظر علي فور خورجه من إحدى الصيدليات في المنطقة، وكان برفقة زوجته وأطلق النار على رأسه مباشرة.