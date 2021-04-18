لبنان | نقيب المحررين: مجزرة قانا حدثٌ مُرّ لن يغيب عن ذاكرة اللبنانيين والعرب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

توجه نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي “بتحية إجلال وإكبار الى شهداء مجزرة قانا الذين سقطوا بالقصف الإسرائيلي المتعمد، وضرجت دماؤهم تراب بلدتهم الجنوبية العريقة التي احتضنت الأعجوبة الأولى للسيد المسيح”.

وقال في بيان: “وجه شهداء قانا يماثل وجه الوطن الشهيد الذي لم يهتد بعد الى سبيل للنهوض من كبواته المتلاحقة”.

واكد القصيفي ان “هذه الذكرى تثبت النهج العدائي لاسرائيل وشرها المطلق، الصحافيون والاعلاميون مدعوون الى استذكار هذه المجزرة الرهيبة، وتأكيد مسؤولية العدو الصهيوني عنها، والتذكر كم هو مر هذا الحدث الذي لن يغيب عن ذاكرة اللبنانيين والعرب والعالم المتمدن مهما طال الزمن”.