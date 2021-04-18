لبنان | مستلزمات طبية لمكافحة كورونا مقدمة من اليونيفيل للجيش اللبناني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - أبريل - 2021 3:31 مساءً

قدّمت الكتيبتين الايطالية والكورية العاملتين في إطار قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان في منطقة عملياتها في القطاع الغربي، هبات عديدة من مواد ومعدات وأدوية لمكافحة جائحة كوفيد الى الجيش اللبناني و المؤسسات في مواقع مختلفة بما في ذلك مركز التنمية الاجتماعية في صور وبلديات البازورية وعلما الشعب ومستوصفات دير قانون ومجدل زون.

كما تلقت المدارس كميات كبيرة من معدات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم والمواد الهلامية ومقاييس الحرارة والمواد التعليمية للعمل بأمان وضمان حماية الطلاب وأسرهم.