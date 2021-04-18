لبنان | هاشم: مواجهة خطر الانهيار يبدأ بحكومة فاعلة بكل المعايير ومن غير الحزبيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 12:09 مساءً - منذ 26 دقيقة

شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، على “ضرورة مواجهة التحديات والأزمات وما تتركه من سلبيات على الواقع الحياتي، الى أن وصلت الأمور الى حد الذل والإهانة، فتفلتت أمور البلد من غلاء وفقدان مواد وبطالة وسرقات”.

وقال في احتفال إطلاق مشروع بحيرة في بلدة راشيا الفخار برعاية وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى: مواجهة خطر الانهيار يبدأ بحكومة قادرة وفاعلة بكل المعايير ومن غير الحزبيين، وإمكان الوصول اليها يتطلب التواضع والتخلي عن حسابات المكاسب والأرباح والمساهمة في تدوير بعض الزوايا. وفي ظل مبادرة وأفكار واضحة عمل لها الرئيس نبيه بري ولاقت تجاوبا من القوى والفاعليات، فإنهاء معضلة الحكومة سهل.

وختم: “آن الأوان لأن تلحظ الحكومة المقبلة خطة متكاملة لحاجات المنطقة على كل المستويات الإنمائية، لنكون في وطن الحق والعدالة، اذا ما بقي حس وضمير وطني لدى بعض المستهترين والمتهاونين بما يصيب الوطن”.