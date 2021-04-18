لبنان | كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

سجل دولار السوق السوداء استقراراً اليوم، فتراوح بين 12075 ليرة لبنانية و12125 ليرة. وهو السعر نفسه الذي أقفل عليه سوق الدولار مساء أمس.

ارتفاع سعر صرف الدولار وأزمة السيولة، اضافة الى الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر وغيرها من الازمات، يدفع ثمنها المواطنون الذين يعانون الأمرّين مع تآكّل قدراتهم الشرائية نتيجة استشراء البطالة وخسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها خلال هذه الأزمة، فيما تلعب الاحتكارات دوراً كبيراً في غلاء المعيشة.

فارتفاع سعر صرف الدولار يترافق مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية وفقدان المواد المدعومة من الاسواق والتلاعب بها، بالإضافة إلى الاوضاع الأمنية المتدهورة وانتشار السرقة وانعدام الامان في ظل غياب تام للسلطة.