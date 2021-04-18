لبنان | اتحاد تجمع المدارس الخاصة يستغرب قرارات وزير التربية “الصادمة واللامسؤولة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

إستغرب اتحاد تجمع المدارس الخاصة القرارات “الصادمة واللامسؤولة التي اتخذها وزير التربية طارق المجذوب لجهة العودة الحضورية الى المدارس”، متوقفاً عند توقيت هذه العودة في شهر أيار وبعد أن أوشكت إدارات المدارس على انهاء مناهجها.

واستغرب التجمع التخلي عن ربط تلقيح الأساتذة بالعودة الحضورية الآمنة سائلاً عن الأسباب الموجبة لتأخير اجراء الامتحانات بعدما أرهق التعليم عن بعد الأساتذة والطلاب وبعدما التزمت المدارس بهذه التقنية رغم العوائق سيما أن قرار اغلاق المدارس الذي اتخذ في شباط 2020 كان بالتزامن مع عدد اصابات لم يتجاوز الأربعين فكيف تفتح المدارس اليوم واعداد الاصابات تبلغ الـ2000 اصابة كمعدل وسطي؟

وشدّد التجمع على وجوب الأخذ بالاعتبار كل العوامل الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تجعل من العودة الحضورية الآمنة شبه مستحيلة معلنًا ضرورة ايلاء الجانب الصحي للأساتذة والطلاب الأولوية.