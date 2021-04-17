لبنان | ماذا يفعل حزب الله في معارك مأرب اليمنية؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 17 - أبريل - 2021 10:39 مساءً

أكد محافظ مأرب اليمنية، سلطان العرادة، أن هناك مشروعاً إيرانياً لخلق وكلاء في الوطن العربي.

وقال العرادة في مقابلة مع “العربية” السبت إن حزب الله اللبناني ضالع بمقاتليه في حرب اليمن.

يذكر أن الميليشيات الانقلابية كانت أطلقت في فبراير الماضي، هجوماً على مأرب، على الرغم من كافة الدعوات الدولية إلى وقف تلك الهجمات التي تعرض آلاف النازحين للخطر.

كما يسعى الحوثيون للسيطرة على المدينة التي تبعد نحو 120 كلم شرق العاصمة صنعاء، قبل الدخول في أي محادثات أو مفاوضات جدية من أجل المساومة عليها.

يشار إلى أن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية تمكنا من استعادة السيطرة الكاملة على جميع المواقع التي تسللت إليها ميليشيات الحوثي في جبهة المشجح وتحرير مواقع جديدة في هيلان، غرب محافظة مأرب.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية الجمعة أن معارك عنيفة دارت خلال الأيام الماضية صد فيها الجيش سلسلة هجمات للميليشيات عبر جبهتي المشجح والكسارة.

كما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات جوية على مواقع وتعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات في مأرب.

إلى ذلك، قال مصدر عسكري في القوات الحكومية الشرعية لوكالة فرانس برس، الجمعة، إن المواجهات التي وقعت بين الطرفين في جبهات مختلفة يومي الأربعاء والخميس أدت إلى مقتل 60 عنصراً من ميليشيات الحوثي، وذلك بحسب “العربية”.