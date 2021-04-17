لبنان | مسؤول أوروبي: خطر انهيار لبنان أمر ملموس جداً

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 17 - أبريل - 2021 8:28 مساءً

رأى المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ​بيتر ستانو​ في حديث تلفزيوني ان “خطر انهيار ​لبنان​ أمر ملموس جدا والقوى السياسية لم تتخذ اي خطوات لمعالجة الأوضاع وهي مسؤولة عما يحدث.

وذكّر بموقف دول ​الاتحاد الأوروبي​، مؤكدا انه “ندرس خيارات ما يمكننا القيام به ل​مساعدة​ لبنان وكل الخيارات مفتوحة”.

وأكد ان “قرار فرض عقوبات على شخصيات وكيانات لبنانية يتطلب موافقة كافة الاعضاء في الاتحاد الأوروبي”.