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لبنان | مسؤول أوروبي: خطر انهيار لبنان أمر ملموس جداً

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كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 17 - أبريل - 2021 8:28 مساءً

المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ​بيتر ستانو​

رأى المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي ​بيتر ستانو​ في حديث تلفزيوني ان “خطر انهيار ​لبنان​ أمر ملموس جدا والقوى السياسية لم تتخذ اي خطوات لمعالجة الأوضاع وهي مسؤولة عما يحدث.

وذكّر بموقف دول ​الاتحاد الأوروبي​، مؤكدا انه “ندرس خيارات ما يمكننا القيام به ل​مساعدة​ لبنان وكل الخيارات مفتوحة”.

وأكد ان “قرار فرض عقوبات على شخصيات وكيانات لبنانية يتطلب موافقة كافة الاعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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