لبنان | مسؤول أوروبي: خطر انهيار لبنان أمر ملموس جداً

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كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 17 - أبريل - 2021 8:28 مساءً
المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو
رأى المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في حديث تلفزيوني ان “خطر انهيار لبنان أمر ملموس جدا والقوى السياسية لم تتخذ اي خطوات لمعالجة الأوضاع وهي مسؤولة عما يحدث.
وذكّر بموقف دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا انه “ندرس خيارات ما يمكننا القيام به لمساعدة لبنان وكل الخيارات مفتوحة”.
وأكد ان “قرار فرض عقوبات على شخصيات وكيانات لبنانية يتطلب موافقة كافة الاعضاء في الاتحاد الأوروبي”.