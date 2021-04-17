لبنان | أرقام بالملايين.. إليكم ما يدفعه اللبناني سنوياً على صيانة سيارته الخاصة!

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

تتعدد صور الأزمات الاقتصادية التي يعانيها المواطن اللبناني، خاصة لجهة التكاليف الحياتية الثابتة المفروضة عليه إن كان لجهة اشتراك مولد الكهرباء أو تعبئة المياه أو ارتقاع سعر المحروقات، أو حتى صيانة أي عطل طارئ على سيارته الخاصة.

وفي تقرير للدولية للمعلومات أشارت فيه إلى أن الانفاق على السيارات الخاصة بات يشكل باباً اساسياً من أبواب إنفاق الاسر والافراد التي لديها سيارة خاصة (أو سيارات). ففي غياب أو النقص كبير في النقل المشترك العام والخاص تصبح السيارة الخاصة ضرورة وحاجة وليست من الكماليات وتتمسك بها الاسر والافراد بالرغم من ارتفاع كلفتها وكلفة صيانتها مع ارتفاع سعر صرف الدولار.

ونحاول في هذا البحث محاولة معرفة متوسط كلفة السيارة الصغيرة والعادية سنوياً.

استهلاك البنزين: 60 صفيحة x 40 ألف ليرة = 2.4 مليون ليرة

كوليه الكوابح: أمامي وخلفي بمعدل مرتين سنوياً 550 x 2 = 1.1 مليون ليرة.

زيت الموتور: 50 ألف ليرة x 4 كيلو بمعدل 4 مرات سنوياً = 800 ألف ليرة.

زيت الاوتوماتيك: 100 ألف ليرة x 3 كيلو كل 3 سنوات أي سنوياً= 100 ألف ليرة.

فلتر الزيت: 65 ألف ليرة x 2= 130 ألف ليرة.

بوجيه: 40 ألف ليرة x 4 = 160 ألف ليرة.

صيانة + غاز المكيف= 250 ألف ليرة.

مصابيح الانارة: 100 ألف ليرة.

ماسحات للزجاج: 150 ألف ليرة كل سنتين أي سنوياً= 75 ألف ليرة.

إطارات: 650 ألف ليرة x 4 إطارات كل سنتين أي سنوياً = 1.3 مليون ليرة.

بطارية: 650 ألف ليرة كل سنتين أي سنوياً= 325 ألف ليرة.

تأمين ضد الغير+ تأمين إلزامي = 1.2 مليون ليرة.

رسوم الميكانيك= 100 ألف ليرة.

غسيل السيارة: 10 ألاف ليرة x 6 مرات كحد أدنى سنوياً= 60 ألف ليرة سنوياً.

أي ما مجموعه 8.1 مليون ليرة سنوياً أي نحو 675 ألف ليرة شهرياً كحد أدنى وهو ما يساوي الحد الأدنى للأجور وترتفع الكلفة في حال حصول اعطال غير متوقعة وهذا احتمال كبير لان أكثر من 70% من السيارات في لبنان يزيد تاريخ صنعها عن 10 سنوات، كما أن حال الطرقات الرديئة تزيد من الأعطال وتضاف اليها كلفة مخالفات السير في حال حصولها. ولم يدخل في هذا الاحتساب كلفة قطع الغيار التي تتلف وتحتاج الى تبديل تبعاً للاستخدام (قشاط- دينامو- مارش- ردياتور- صباب الحرارة وغيرها).

ملاحظة: تم إعتماد سعر صفيحة البنزين المدعومة حالياً والتي في حال رفع الدعم كلياً قد تصل الى 155 ألف ليرة، كما أعتمدنا سعر صرف الدولار على أساس 13 ألف ليرة فكل مستلزمات السيارة المذكورة أعلاه يتم تسعيرها بالدولار.