لبنان | معلوف: لهذه الأسباب يحق للمواطن التمنع عن دفع رسوم الميكانيك

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

غرد النائب سيزار معلوف عبر حسابه على “تويتر”: “هل يعلم المواطن اللبناني أن من يعمل على إذلاله خلال المعاينة الميكانيكية هي شركة تعمل بطريقة غير قانونية منذ 15 سنة بغطاء من السلطة اللبنانية؟ هل يعلم المواطن اللبناني أين تذهب مستحقات رسوم المعاينة الميكانيكية طالما الدولة اللبنانية لا تقوم بواجباتها من حيث الحفاظ على الطرقات والسلامة المرورية؟ بناء عليه، من حق المواطن اللبناني عدم القيام بواجبه والتمنع عن دفع رسوم الميكانيك الى ان تقدم الدولة اللبنانية الحلول اللازمة وتقوم بواجباتها”.