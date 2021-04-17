لبنان | الجيش: توقيف مواطنين في البقاع

كتبت أسماء لمنور في السبت 17 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 16/ 4/ 2021، أوقفت وحدة من الجيش في بلدة حوش السيد علي – الهرمل، مواطنا أثناء محاولته تهريب 2000 ليتر من مادة المازوت بواسطة بيك أب في اتجاه الأراضي السورية، كما دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجدل عنجر منزل أحد المواطنين، حيث ضبطت حوالى 1090 ليترا من مادة البنزين كانت مخزنة ومعدة للتهريب إلى سوريا. سلم الموقوف والمضبوطات إلى المراجع المختصة”.